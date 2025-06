POL-MG: Öffentlichkeitsfahndung nach 78-Jährigem wird zurückgenommen: Senior wohlbehalten aufgefunden

Mönchengladbach (ots) - Einbrecher sind am Donnerstagmorgen, 12. Juni, zwischen 8.45 Uhr und 14.15 Uhr an der Neusser Straße in eine Erdgeschosswohnung eingebrochen. Sie schoben eine Rolllade hoch und öffneten ein gekipptes Fenster. Die Täter erbeuteten ein elektronisches Gerät. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02161-290 entgegen. (km) Rückfragen von Journalisten bitte an: Polizei ...

