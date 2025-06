Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Versuchter Totschlag am Lappan - Polizei bittet um Hinweise

Oldenburg (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es in der Oldenburger Innenstadt zu einem Angriff auf einen 20-Jährigen. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln wegen versuchten Totschlags.

Mehrere Notrufe erreichten gegen 23:10 Uhr die Polizei, in denen mitgeteilt wurde, dass eine Person am Lappan von mindestens einem Täter körperlich attackiert werde. Einsatzkräfte trafen wenige Minuten später am Tatort ein und fanden dort unter anderem einen 20-jährigen Mann, der über starke Schmerzen klagte.

Nach ersten Ermittlungen sowie Angaben des Opfers und mehrerer Zeugen ergibt sich folgender vorläufiger Tatablauf: Der 20-Jährige wurde am Lappan zunächst von einem unbekannten Täter in den Schwitzkasten genommen und mehrfach gegen den Kopf geschlagen. Anschließend zog der Täter das Opfer in die Grüne Straße, wo die Angriffe fortgesetzt wurden. Hierbei wurde der Täter von einer weiteren Person begleitet. Im weiteren Verlauf der Auseinandersetzung zog der Angreifer dann vermutlich ein Messer und stach dem Opfer hiermit in das Bein. Außerdem soll der Täter ein bisher unbekanntes Schlagwerkzeug mit sich geführt haben. Erst als sich mehrere Zeugen lautstark der Szene näherten, ließen die beiden Männer von dem Opfer ab und flüchteten in unbekannte Richtung.

Der Haupttäter wird als etwa 185 bis 190 cm großer Mann beschrieben, der sportliche Kleidung trug und vermutlich osteuropäischer Herkunft ist. Begleitet wurde er von einer weiteren männlichen Person, die etwa 165 bis 170 cm groß ist, ebenfalls sportlich gekleidet und ebenfalls vermutlich osteuropäischer Herkunft ist.

Das Opfer wurde durch den Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Dieses konnte er nach der Behandlung bereits wieder verlassen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zur Tat, den Tätern oder deren Fluchtrichtung machen können, sich unter der Telefonnummer 0441-7904115 bei der Polizei Oldenburg zu melden.(726317)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell