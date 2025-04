Polizei Bonn

POL-BN: Polizeiwache Rheinbach nach Kernsanierung wiedereröffnet

Rheinbach (ots)

Gemeinsame Presseerklärung des Bau- und Liegenschaftsbetriebs NRW und der Polizei Bonn

Seit 2023 hat der Bau- und Liegenschaftsbetrieb des Landes Nordrhein-Westfalen (BLB NRW) - als Eigentümer der Liegenschaft - für das Polizeipräsidium Bonn das Dienstgebäude der Polizeiwache Rheinbach kernsaniert. Das Gebäude war bei der Flutkatastrophe im Juli 2021 geflutet und stark beschädigt worden.

Die Polizei Bonn hat die Wache am Mittwoch, 30.04.2025, bei einer offiziellen Eröffnungsfeier mit Innenminister Herbert Reul, dem Polizeipräsidenten Frank Hoever, dem Rheinbacher Bürgermeister Ludger Banken und der Geschäftsführerin des BLB NRW, Gabriele Willems, der Öffentlichkeit vorgestellt.

Unmittelbar nach der Flutkatastrophe, bei der das Kellergeschoss mit Haustechnik und Servern bis auf eine Höhe von etwa 1,20 Metern geflutet worden war, waren gegenüber des Wachgebäudes das Polizei-Mobil als mobile Wache und später eine Containerlösung als Anlaufstelle für die Bürgerinnen und Bürger eingerichtet worden. Die Streifenwagen waren seitdem am Standort Meckenheim der Polizeiwache Rheinbach/Meckenheim, rund drei Kilometer entfernt, stationiert.

Seit Montag (28.04.2025) sind die Beamtinnen und Beamten des Wach- und Wechseldienstes wieder an den etablierten Standort in der Rheinbacher Stadtmitte zurückgekehrt. Neben der guten Zugänglichkeit für Bürgerinnen und Bürger sind auch die kurzen Wege zu Rathaus und Amtsgericht Standortvorteile für die Polizei. Nach der Sanierung befinden sich die Anlagen der Haustechnik und die Serverräume künftig im Dachgeschoss des Gebäudes.

"Ich habe schon einige Wachen eröffnet, aber selten eine mit einer so besonderen Geschichte. Durch die Flutkatastrophe 2021 lief auch in Rheinbach unfassbar viel Wasser in die Häuser. In der Wache wurden Elektrik und Serverinfrastruktur so stark beschädigt, dass das Gebäude komplett saniert werden musste. Die Container-Wache hier wird nun eingemottet und für andere Notlagen bereitgehalten. Ich bin froh, dass die Polizistinnen und Polizisten durchgehalten haben und nun wieder mit einem richtigen Dach über dem Kopf Tag und Nacht für die Menschen in Rheinbach da sein können", sagte Innenminister Herbert Reul anlässlich der Wiedereröffnung.

"Als Vermieter übernehmen wir Verantwortung und stehen der Polizei als verlässlicher Partner zur Seite. Unser gemeinsames Ziel war es, diese erforderliche Baumaßnahme zu nutzen, um die Handlungsfähigkeit der Polizei auch bei zukünftigen Unwetterereignissen zu sichern und ein modernes Arbeitsumfeld für die Einsatzkräfte in Rheinbach zu schaffen", betonte BLB NRW-Geschäftsführerin Gabriele Willems.

"Die Flutkatastrophe im Sommer 2021 hat die Wache Rheinbach hart getroffen. Umso wichtiger ist es, dass unsere Beamtinnen und Beamten nun endlich wieder in ihr angestammtes Umfeld zurückkehren können. Die vergangenen Jahre waren für alle Beteiligten eine Herausforderung, trotzdem konnten wir unsere Ansprechbarkeit für die Bürgerinnen und Bürger in Rheinbach immer gewährleisten. Ich möchte mich bei meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihr Engagement und ihre Flexibilität während dieser Zeit bedanken. Die zentrale Lage der Wache ist für unsere Arbeit und die Nähe zu den Bürgerinnen und Bürgern von großem Vorteil", hob Polizeipräsident Frank Hoever hervor.

Im sanierten Wachgebäude an der Grabenstraße 15 arbeiten in Zukunft wieder Wach- und Bezirksdienst zusammen. Die Wache direkt ist unter der Rufnummer 0228 15-5711 erreichbar. Für Notfälle steht weiterhin die bekannte Notrufnummer 110 zur Verfügung.

