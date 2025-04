Polizei Bonn

POL-BN: Foto-Fahndung: Polizei sucht mutmaßlichen Dieb - Wer kennt diesen Mann?

Bonn (ots)

Ein bislang unbekannter Mann ist verdächtig, am 16.01.2025 in einem Büro an der Kirschallee in Bonn-Poppelsdorf die Geldbörse einer zur Tatzeit 28-jährigen Frau gestohlen zu haben. Im Anschluss setzte der Unbekannte die darin enthaltene Bankkarte bei drei Einkäufen im Umfeld des Bonner Hauptbahnhofs ein. Hierbei wurde er von einer Videoüberwachungsanlage aufgezeichnet.

Da die weiteren Ermittlungen bislang nicht zur Identifizierung des Mannes geführt haben, wird nun auf richterlichen Beschluss ein Foto des Tatverdächtigen veröffentlicht. Dieses ist im Fahndungsportal der Polizei NRW unter https://polizei.nrw/fahndung/166920 abrufbar.

Wer Angaben zur Identität des Mannes oder weitere Hinweise zum Tatgeschehen geben kann, setzt sich bitte mit dem Kriminalkommissariat 15 unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail unter KK15.Bonn@polizei.nrw.de in Verbindung.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell