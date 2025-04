POL-BN: Polizei-Mobil unterwegs - Bezirksdienst Rheinbach vor Ort - Terminhinweis

Bonn (ots) - Am Samstagabend (26.04.2025) kam es auf der Hausdorffstraße in Bonn-Kessenich zu einem Zusammenstoß zwischen einem Streifenwagen und einem Pkw. Das Polizeifahrzeug war zu diesem Zeitpunkt mit eingeschaltetem Blaulicht, aber ohne akustisches Signal zu einem Einsatz an der Hausdorffstraße unterwegs. ...

mehr