Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Kessenich: Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Polizeifahrzeugs - 26-Jährige leicht verletzt

Bonn (ots)

Am Samstagabend (26.04.2025) kam es auf der Hausdorffstraße in Bonn-Kessenich zu einem Zusammenstoß zwischen einem Streifenwagen und einem Pkw. Das Polizeifahrzeug war zu diesem Zeitpunkt mit eingeschaltetem Blaulicht, aber ohne akustisches Signal zu einem Einsatz an der Hausdorffstraße unterwegs. Zur Unfallzeit gegen 17:50 Uhr befuhr der mit einem Beamten und einer Beamtin besetzte Streifenwagen die Hausdorffstraße in Richtung Dottendorf. Um eine Reihe von Fahrzeugen zu überholen, war der Streifenwagen mit Blaulicht auf die zu diesem Zeitpunkt freie Gegenfahrbahn ausgewichen, als eine 26-jährige Fahrzeugführerin, die in selber Fahrtrichtung fuhr, nach links abbog, um einen der dortigen Parkplätze zu erreichen. Hierbei fuhr der links überholende Streifenwagen gegen den Opel Corsa der jungen Frau. Bei dem Zusammenprall wurde die 26-Jährige leicht verletzt. Die Polizeibeamten blieben unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Die Hausdorffstraße wurde für die Dauer der Unfallaufnahme, die von einem Streifenteam der Polizei des Rhein-Sieg-Kreises durchgeführt wurde, gesperrt. Auch die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang werden aus Neutralitätsgründen vom Verkehrskommissariat der Polizei des Rhein-Sieg-Kreises übernommen.

