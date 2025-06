Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Bad Zwischenahn: Motorradfahrer übersieht abbiegenden PKW. Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt

Am 19.06.2025 gegen 16:09 Uhr kommt es in Wiefelstede, Gristeder Straße zu einem schweren Verkehrsunfall, wobei eine Person lebensgefährlich verletzt wird.

Nach bisherigen Erkenntnissen befährt ein Traktor die Gristeder Straße in Fahrtrichtung Wiefelstede. Aufgrund der reduzierten Geschwindigkeit hat sich eine Fahrzeugkolonne gebildet. Ein PKW, besetzt mit dem 22-jährigen Fahrzeugführer sowie einer weiteren Person, fährt unmittelbar hinter dem Traktor. Während der 22-jährige Fahrzeugführer nach links auf eine Grundstückseinfahrt abbiegt, überholt ein 57-jähriger Motorradfahrer die Fahrzeugkolonne und prallt gegen den abbiegenden PKW. Der Motorradfahrer wird lebensgefährlich verletzt und zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit und wurden durch Abschleppunternehmen abtransportiert. Die Gristeder Straße wurde am Unfallort zwecks Verkehrsunfallaufnahme für eine Dauer von zwei Stunden gesperrt.

