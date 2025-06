POL-OL: ++Westerstede : Verkehrsunfallflucht mit beträchtlichen Unfallschäden und anschließenden umfangreichen Suchmaßnahmen++

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

In den Montagabendstunden am 23.06.25 kam es zu einer Verkehrsunfallflucht auf der Halsbeker Straße (K114) in Westerstede Ortsteil Tarbarg mit beträchtlichen Sachschäden und anschließenden umfangreichen Suchmaßnahmen nach den geflüchteten Fahrzeuginsassen.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen befuhr ein Möbeltransporter gegen 19:45 Uhr die Halsbeker Straße in Westerstede Ortsteil Tarbarg in Richtung Hollriede, als das Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam, hier mit einer ausgewachsenen Birke kollidierte und letztendlich im wasserführenden Straßengraben zum Stehen kam.

Die beiden Fahrzeuginsassen verließen augenscheinlich unverletzt das Fahrzeug und flüchteten zu Fuß in Richtung Hollriede.

Da aufgrund der massiven Kollision und beträchtlichen Unfallschäden eine Verletzung der beiden Fahrzeuginsassen nicht gänzlich ausgeschlossen werden konnte, erfolgte eine umfangreiche Absuche der angrenzenden Wiesen und Waldstücke mit insgesamt 75 Angehörigen der umliegenden freiwilligen Feuerwehren der Stadtgemeinde Westerstede. Zudem kamen 2 Drohnen der FTZ Elmendorf und Wiesmoor zum Einsatz. Dennoch blieben diese Suchmaßnahmen nach den Fahrzeuginsassen ergebnislos.

Die Kreisstraße blieb aufgrund der Such- und Bergungsmaßnahmen bis 23:00 Uhr vollgesperrt.

Wer am Montagabend den Verkehrsunfall beobachtet hat oder gar Hinweise zu den beiden geflüchteten Fahrzeuginsassen geben kann, möge sich beim Polizeikommissariat Westerstede unter Tel.: 04488/833-0 melden.

