Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 05.07.2025

Goslar (ots)

Verkehrsunfall mit leicht verletzter E-Scooter-Fahrerin Am Freitag, den 04.07.2025, gegen 12:30 Uhr, befuhr eine 66-jährige E-Scooter-Fahrerin aus Seesen den Radweg in der Braunschweiger Straße, in Richtung B 248 / Goslar. Zeitgleich befuhr eine 73-jährige Pkw-Fahrerin ebenfalls die Braunschweiger Straße, aus gleicher Richtung kommend. Als die Pkw-Fahrerin auf Höhe eines rechtsseitigen Lebensmittelgeschäfts in Begriff war auf den dortigen Parkplatz abzubiegen, übersah diese hierbei jedoch die im rechtsseitigen Winkel befindliche E-Scooter-Fahrerin. Die E-Scooter-Fahrerin konnte noch schnell Reagieren und dem Pkw ausweichen, sodass ein Zusammenstoß verhindert werden konnte. Allerdings geriet sie infolgedessen ins Wanken, sodass sie schlussendlich stürzte. Hierdurch zog sich die 66-Jährige leichte Verletzungen zu, welche medizinisch versorgt werden mussten.

i.A. Schneider, PKin

