Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 08.07.2025

Goslar (ots)

In der Zeit vom 30.06. bis 07.07.2025 kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Hahausen. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einem Haus in der Straße Oberdorf und durchwühlen mehrere Räume nach Diebesgut. Die Ermittlung der Schadenssumme steht noch aus.

Die Polizei Goslar fragt in diesem Zusammenhang nach Beobachtungen, die mit der Tat in Verbindung gebracht werden können. Insbesondere verdächtige Fahrzeug- oder Personenbewegungen sind hierbei für die Ermittler von Interesse.

Hinweise nimmt die Polizei Goslar unter der Rufnummer (05321) 3390 entgegen.

Am vergangenen Wochenende kam es zu einem versuchten Einbruch in ein Zweifamilienhaus in Hahausen.

Der oder die Täter versuchten in der Zeit von Freitagmorgen, 08:00 Uhr bis Sonntagnachmittag, 14:00 Uhr, über ein Fenster in ein Haus in der Straße Oberdorf zu gelangen, was jedoch misslang. Anschließend entkamen sie unerkannt.

Hinweise, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten, nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (05321) 3390 entgegen.

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Montagmorgen sucht die Polizei nach einem Zeugen, der sich am Unfallort mit der 73- jährigen Geschädigten unterhalten hat.

In der Zeit von 09:45 Uhr bis 10:00 Uhr war es auf einem Parkplatz am Mühlenwege in Posthof zu einer Verkehrsunfallflucht durch einen Citroen gekommen.

Ein unbeteiligter Zeuge hatte sich vor Ort mit der 73- jährigen Geschädigten unterhalten und sich anschließend entfernt, ohne seine Personalien zu hinterlassen.

Dieser Zeuge wird gebeten, sich mit der Polizei Liebenburg (05346) -946800 in Verbindung zu setzen.

Am Montagnachmittag kam es im Stadtteil Jürgenohl zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten Kind.

Ein 60- jähriger Mann aus Clausthal- Zellerfeld befuhr mit seinem Skoda die Lilienthalstraße in Richtung Robert- Koch- Straße. An einem Fußgängerüberweg übersah er einen von links kommenden 9 - jährigen Jungen auf seinem Fahrrad und kollidiert mit diesem. Das Kind wurde durch den Unfall verletzt und zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

An beiden Fahrzeugen entstand ein geschätzter Schaden von rund 2.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell