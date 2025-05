Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Angelzubehör und Mofa aus Garage gestohlen

Sömmerda (ots)

In Sömmerda brachen Unbekannte in eine Garage ein und entwendeten unter anderem ein Mofa sowie Angelzubehör. Wie der Polizei gestern mitgeteilt wurde, durchtrennten die Täter gewaltsam die Vorhängeschlösser und verschafften sich so Zugang zum Innenraum. Dort fanden sie ein Mofa der Marke Hercules sowie diverses Angelzubehör. Mit ihrer Beute im Wert von etwa 1.000 Euro flüchteten sie in unbekannte Richtung. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 50 Euro. Eine Strafanzeige wurde aufgenommen. (SE)

