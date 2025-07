Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 07.07.2025

Goslar (ots)

Brand im Keller eines Mehrfamilienhauses Am Sonntagnachmittag kam es gegen 15:50 Uhr zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Georgenberg. Aus bislang unbekannter Ursache geriet ein Hobbyraum im Keller eines Hauses in der Straße Kattenberg in Brand. Die Feuerwehr Goslar evakuierte zwei Personen über die Drehleiter aus dem Obergeschoss, verletzt wurde niemand. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Der Brandort wurde beschlagnahmt.

Die Polizei hielt bei einer Verkehrskontrolle am Sonntagnachmittag einen 45- jährigen Autofahrer aus Salzgitter an, da dieser seine Kinder nicht ordnungsgemäß angeschnallt hatte. Während der Kontrolle auf der Schützenallee stellten die Beamten fest, dass der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein Drogenurintest reagierte positiv auf Kokain. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Den 45-Jährigen erwarten jetzt Strafverfahren wegen des Fahrens unter Einfluss berauschender Mittel sowie eines Vergehens nach dem Betäubungsmittelgesetz.

Am Sonntagnachmittag kam es in der Goslarer Innenstadt zu einem Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Motorradfahrer. Ein 41- jähriger Mann aus Osterode befuhr gegen 16 Uhr mit seinem VW den Reiseckenweg in Richtung Clausthaler Straße. Als dieser verkehrsbedingt bremste, fuhr ein nachfolgender 16- Jähriger aus Goslar mit seinem Motorrad auf den VW auf und verletzte sich dabei leicht. Nach einer ambulanten Versorgung am Unfallort wurde der Motorradfahrer vor Ort entlassen. An beiden Fahrzeugen entstand ein geschätzter Schaden von 2000 Euro.

