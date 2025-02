Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Internetbetrug

Auetal (ots)

(bae)Am 22.05.2025 ist ein 81-jähriger Auetaler in Rinteln auf der Wache der Polizei erschienen um folgendes mitzuteilen. Seit dem 20.02.2025 wären mehrere Überweisungen von seinem Onlinekonto getätigt worden. Er habe diese Überweisungen nicht durchgeführt. Insgesamt sei ihm bereits ein Schaden von fast 13000 Euro entstanden. Wie es zu den Überweisungen gekommen sei, wisse er nicht. Eventuell habe er bei einer Mail einen Anhang geöffnet, näheres dazu konnte er nicht sagen. In solchen Fällen gibt es einfache erste Hilfsschritte. Wenn man feststellt, dass jemand Zugriff auf Bankkonten hat, kann man sofort über die Telefonnummer 116116 sein Konto sperren lassen, das funktioniert sowohl bei Verlust der Kreditkarte, als auch beim Online Banking Zugriff. Wenn man das Gefühl hat, dass der eigene PC gehackt worden ist, dann kann man als erste Maßnahme einen Viren Scan durchführen. Weiterhin sollte man den PC vom Internet trennen. Im Vorfeld hilft es seine Passwörter zu überprüfen und nach den neusten Sicherheitsstandards zu vergeben. Häufig bekommt man ein Virus durch einen Link in einer E-Mail. Hier hilft gesundes Misstrauen, man sollte nur E-Mail-Anhänge öffnen deren Versender seriös sind, auch sollte man keine Links anklicken.

