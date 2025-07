POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 10.07.2025

Goslar (ots) - Am Dienstagabend kam es zu einem versuchten Einbruch in zwei Materialcontainer in Liebenburg. Der oder die Täter betraten widerrechtlich das Gelände einer Firma auf der Burgstraße und versuchten, mit einem unbekannten Gegenstand zwei Materialcontainer aufzubrechen, was jedoch misslang. Anschließend entkamen sie unerkannt. Hinweise, die mit der Tat in ...

mehr