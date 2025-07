Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Prüfpersonal geschlagen - Tatverdächtige vorläufig festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Montag (30.06.2025) eine 28 Jahre alte Frau vorläufig festgenommen, die im Verdacht steht, ohne Fahrschein gefahren und sich gegen das Festhalten durch das Prüfpersonal gewehrt zu haben. Mitarbeiter des Prüfpersonals kontrollierten die 28-Jährige in der U1 an der Haltestelle Stöckach und stellten fest, dass die Frau keinen gültigen Fahrschein hat. An der Haltestelle Neckartor versuchte die Frau, die Bahn zu verlassen. Als das Prüfpersonal dies verhinderte, schlug die Tatverdächtige eine Prüferin und verletzte sie leicht. Am Hauptbahnhof kam der Sicherheitsdienst hinzu und übergab die 28-Jährige den alarmierten Beamten. Die Tatverdächtige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

