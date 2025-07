POL-S: In Wohnung eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-West (ots) - Eine 40 Jahre alte Fahrradfahrerin hat sich bei einem Verkehrsunfall am Montag (30.06.2025) in der Johannesstraße schwere Verletzungen zugezogen. Ein 36 Jahre alter Fahrer eines Skoda fuhr gegen 09.15 Uhr in der Johannesstraße. An der Kreuzung zur Breitscheidstraße beabsichtigte er nach links abzubiegen und stieß mit der entgegenkommenden Fahrradfahrerin zusammen. Rettungskräfte brachten die ...

mehr