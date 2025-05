Feuerwehr Paderborn

FW Paderborn: Mehrere Leichtverletzte nach Gefahrenbremsung

Paderborn (ots)

(sg) Am Montag, den 05.05.2025 gegen 18:35 Uhr rückte die Feuerwehr Paderborn mit einem Hilfeleistungslöschfahrzeug, zwei Rettungswagen und einem Führungskraftwagen (B-Dienst) zur Barkhauser Straße aus. Dort war ein leichter Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Busses gemeldet worden.

Auf Höhe der Einmündung der Zufahrtsstraße zum Betriebshof des Padersprinters musste nach eigener Aussage der Busfahrer eines Linienbusses eine plötzliche Gefahrenbremsung durchführen, da ein Ford-Kombi auf die Barkhauser Straße einbiegen wollte. Durch die Vollbremsung und ein Ausweichmanöver konnte zwar ein Zusammenprall der beiden Fahrzeuge vermieden werden, jedoch erlitten mehrere Insass*innen leichte Verletzungen, da sie nicht angeschnallt waren. Eine Frau stauchte sich ihr Handgelenk an einer Haltestange und eine junge Mutter erlitt Brustkorb Prellungen und Schürfwunden, als sie gegen den Kinderwagen eines ihrer begleitenden Kinder prallte. Die Kinder kamen nach ersten Untersuchungen mit dem Schrecken davon. Alle anderen Passagiere des Linienbusses blieben unverletzt.

Einsatzkräfte des Brandschutzes sicherten die Einsatzstelle gegen den fließenden Verkehr ab und unterstützten bei der Betreuung von Fahrgästen. Der Rettungsdienst versorgte die Patient*innen eingehender in den Rettungswagen. Letztendlich musste jedoch nur die junge Mutter in Begleitung eines ihrer Kinder zur Abklärung ihrer Verletzungen in ein Aufnahmekrankenhaus transportiert werden.

Die Polizei rekonstruierte den Unfallhergang. Nach rund 45 Minuten konnte der Einsatz beendet werden.

