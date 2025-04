Feuerwehr Paderborn

FW Paderborn: Familientag des Löschzuges Schloß Neuhaus am 11.05.2025

Paderborn (ots)

125 Jahre Löschzug Schloß Neuhaus: Feuerwehr Paderborn lädt zum Jubiläumsfest ein

(sg) Der Löschzug Schloß Neuhaus der Freiwilligen Feuerwehr Paderborn feiert in diesem Jahr sein 125-jähriges Bestehen. Aus diesem besonderen Anlass lädt der Löschzug alle interessierten Bürgerinnen und Bürger herzlich zu einem großen Jubiläumsfest ein.

Die Feierlichkeiten finden am Sonntag, den 11. Mai 2025, ab 11 Uhr auf dem Gelände des Schlosses und der Auenpark Gesellschaft in Schloß Neuhaus statt. Die Besucherinnen und Besucher erwartet ein abwechslungsreiches Programm für die gesamte Familie. Neben einer beeindruckenden Blaulichtmeile und einer großen Fahrzeugschau werden spannende Showübungen vorgeführt, die Einblicke in die vielfältigen Aufgaben der Feuerwehr geben.

Für das leibliche Wohl ist ebenfalls bestens gesorgt: Zahlreiche kulinarische Angebote laden zum Verweilen ein. Der Löschzug Schloss Neuhaus freut sich darauf, den Gästen - ob Groß oder Klein - die Arbeit der Feuerwehr näherzubringen und spannende Einblicke in den Feuerwehralltag zu ermöglichen.

Wir laden alle Bürgerinnen und Bürger ein, dieses besondere Jubiläum gemeinsam mit uns zu feiern. Kommen Sie vorbei, erleben Sie die Faszination Feuerwehr hautnah und genießen Sie einen informativen und unterhaltsamen Tag mit der Freiwilligen Feuerwehr Paderborn.

