POL-S: Exhibitionist im Botanischen Garten - Zeugen gesucht

Stuttgart-Zuffenhausen (ots) - Rund 5.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntagnachmittag (29.06.2025) an der Frankenstraße ereignet hat. Eine 83 Jahre alte Frau fuhr gegen 16.55 Uhr mit ihrem VW in der Frankenstraße Richtung Ludwigsburger Straße. An der Einmündung zur Gotenstraße stieß sie mit dem Renault einer 32-Jährigen ...

mehr