POL-S: Mutmaßlich aufgrund Alkoholbeeinflussung Unfall verursacht

Stuttgart-Degerloch (ots)

Sachschaden in Höhe von zirka 80.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am frühen Sonntagmorgen (29.06.2025) auf der Oberen Weinsteige ereignet hat. Ein 51-jähriger Porschelenker war gegen 02.39 Uhr in Richtung Stadtmitte unterwegs, als er mutmaßlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit und Alkoholbeeinflussung in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Er kam von der Fahrbahn ab, fuhr über eine Grünfläche, beschädigte ein Verkehrszeichen, kollidierte mit einer Werbetafel und touchierte einen geparkten VW-Golf. Der Golf wurde aufgrund des Aufpralls gegen einen weiteren geparkten VW-Golf geschoben und dieser Golf wiederum in der Folge auf einen ebenfalls geparkten Opel. Der Porsche kam, nachdem er an eine Betonmauer prallte, zum Stehen. Der 51-jährige Porschefahrer musste sich einer Blutentnahme unterziehen, der Führerschein wurde einbehalten und das Fahrzeug beschlagnahmt.

