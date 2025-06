Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mutmaßlich betrunkener Fußgänger bei Unfall schwer verletzt

Stuttgart-West (ots)

Ein 52 Jahre alter Fußgänger hat sich am Donnerstag (26.06.2025) bei einem Verkehrsunfall in der Rotebühlstraße schwere Verletzungen zugezogen. Der 52-Jährige stand gegen 17.45 Uhr auf Höhe der Hausnummer 121 am Straßenrand. Mutmaßlich aufgrund seiner Alkoholisierung geriet er auf die Fahrbahn und wurde von einem Sattelzug gestreift, der auf dem rechten Fahrstreifen in Richtung Innenstadt unterwegs war. Der 37 Jahre alte Fahrer versuchte noch, den Unfall zu vermeiden und wich auf den linken Fahrstreifen aus. Rettungskräfte, darunter ein Notarzt kümmerten sich um den Verletzten und brachten ihn in ein Krankenhaus.

