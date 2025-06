Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlicher rabiater Ladendieb leistet Widerstand

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwochabend (25.06.2025) einen 38 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, Lebensmittel gestohlen und sich gegen seine Festnahme gewehrt zu haben. Ein 55 Jahre alter Ladendetektiv beobachtete den Tatverdächtigen gegen 19.00 Uhr, wie er in einem Lebensmittelmarkt an der Breitscheidstraße Lebensmittel aus der Auslage genommen haben und den Laden verlassen haben soll, ohne die Waren zu bezahlen. Als der Detektiv ihn ansprach, soll er geschrien und sich zunehmend aufbrausend verhalten haben. Bei der Festnahme durch die alarmierten Beamten kurze Zeit später soll sich der 38-Jährige gewehrt und die Beamten beleidigt haben. Ein 24-jähriger Polizist erlitt hierbei leichte Verletzungen. Der 38-Jährige mit ukrainischer Staatsangehörigkeit wird auf Antrag der Staatsanwaltschaft im Laufe des Donnerstags (26.06.2025) einem Haftrichter vorgeführt.

