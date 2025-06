POL-S: Mutmaßlichen Einbrecher auf frischer Tat ertappt - Tatverdächtigen vorläufig festgenommen

Stuttgart-Weilimdorf (ots) - Unbekannte Telefontrickbetrüger haben mit der Betrugsmasche Falsche Polizeibeamte mehrere Tausend Euro von einer Frau erbeutet. Ein unbekannter Mann rief am Dienstagabend (24.06.2025) bei einer Seniorin an der Rastatter Straße an und gab sich als Kriminalbeamter aus. Er gaukelte der Frau vor, dass man bei einer Einbrecherbande einen Zettel mit einem Hinweis auf ihre Adresse gefunden habe. ...

