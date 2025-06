Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Passant ausgeraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Ein unbekanntes Duo hat am Mittwochmorgen (25.06.2025) an der Unterländer Straße einen 54 Jahre alten Mann überfallen und 90 Euro Bargeld erbeutet. Der 54-Jährige hielt sich gegen 07.15 Uhr in einer öffentlichen Toilette am Kelterplatz auf, als die beiden Täter hereinkamen. Während einer der Männer den 54-Jährigen festhielt, zog der andere den Geldbeutel aus dessen Umhängetasche und nahm das Geld heraus. Danach flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Von den Tätern ist lediglich bekannt, dass sie rund 30 Jahre alt sein sollen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

