BPOLI LUD: Somalische Jugendliche kamen unerlaubt mit dem Einreisezug nach Görlitz

Görlitz (ots) - In Görlitz hat gestern ein polnischer Bürger einen Supermarkt in der Christoph-Lüders-Straße um zwei Glätteisen im Wert von ca. 100,00 Euro erleichtert. Als sich der 31-Jährige mit seinem Stehlgut endgültig aus dem Staub machen wollte, kam ihm am Nachmittag in der Salomon-Straße eine Streife der Bundespolizei in die Quere. Die Beamten nahmen dem mutmaßlichen Ladendieb die beiden "Remington ...

mehr