Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Unfall im Einmündungsbereich - Zeugen gesucht

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Rund 5.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntagnachmittag (29.06.2025) an der Frankenstraße ereignet hat. Eine 83 Jahre alte Frau fuhr gegen 16.55 Uhr mit ihrem VW in der Frankenstraße Richtung Ludwigsburger Straße. An der Einmündung zur Gotenstraße stieß sie mit dem Renault einer 32-Jährigen zusammen, die von der Gotenstraße nach links in die Frankenstraße abbiegen wollte. Beide Unfallbeteiligten machten unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903700 beim Polizeirevier 7 Ludwigsburger Straße zu melden.

