Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Pfefferspray in Bus versprüht - 9 Personen beeinträchtigt

Aach-Hohensonne (ots)

Am Freitag, 21.03.2025, gegen 17.30 Uhr, wurde die Polizei Trier über einen Vorfall in einem Linienbus auf der Bundesstraße 51 informiert. In Höhe der Bushaltestelle Hohensonne wurde durch einen aussteigenden Fahrgast Pfefferspray ins Businnere versprüht. Hierdurch erlitten neun Fahrgäste Atemwegsreizungen. Der Hintergrund des Vorfalls ist derzeit Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

Im Einsatz befanden sich neben Beamten der Polizeiinspektion Trier auch mehrere Rettungswagen. Der Bus konnte im Anschluss die Fahrt fortsetzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell