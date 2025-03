POL-PDTR: außergewöhnliches Tuning - Leistungssteigerung durch Einspritzanlage

Hermeskeil (ots) - Am Donnerstagmittag, 20. März 2025, gegen 16:45 Uhr, wurde spielenden Kinder auf einem Spielplatz in der Ortslage Schillingen von zwei fremden älteren Personen Süßigkeiten offeriert. Die Personen entfernten sich anschließend mit einem schwarzen VAN mit Schiebetür in Richtung Ortsmitte. Bei den Personen handelte es sich um eine Frau mit rötlich/braunem Haar und einem Mann mit grauem Haar und ...

