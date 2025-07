POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 11.07.2025

Goslar (ots) - In der Zeit von Montag auf Mittwoch kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Nauen. Bislang unbekannte Täter gelangten gewaltsam in die Räumlichkeiten eines Einfamilienhauses in der Straße Im Dorfe und durchwühlen mehrere Räume nach Diebesgut. Anschließend flüchten sie unerkannt. Die Höhe des Schadens wird zurzeit noch ermittelt. ...

mehr