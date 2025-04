Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Erbach/Blaustein - Polizei kontrolliert Tuning- und Poser-Szene

Mehrere Verstöße stellte die Polizei am Wochenende bei Verkehrskontrollen in Erbach und Blaustein fest.

Ulm (ots)

Am Samstagabend kontrollierte die Polizei unter anderem in Erbach die Poser-Szene. Zwei Autofahrer vielen dabei auf, da sie mit ihren Fahrzeugen unnötigen Lärm verursachten. Die beiden Männer im Alter von 20 und 23 Jahren erwartet nun ein Bußgeld von mindestens 80 Euro.

Auch am Sonntag gegen 21 Uhr führten Beamte des Polizeireviers Ulm-West in Blaustein Verkehrskontrollen durch. An einer Tankstelle in der Kurt-Mühlen-Straße mussten sie zwei Fahrer beanstanden, da ihre Autos Mängel aufwiesen wodurch die Betriebserlaubnis erlosch. Sie durften zwar Weiterfahren, müssen nun allerdings die Mängel beseitigen und ihre Fahrzeuge anschließend von einem Gutachter überprüfen lassen.

Die Polizei führt in unregelmäßigen Abständen weitere Kontrollen dieser Art durch. An eine eigens hierfür eingerichtete E-Mail-Adresse können Bürgerinnen und Bürger weiterhin auffällige Autos melden. Hinweise mit Tag, Uhrzeit, Ort, Kennzeichen, Farbe und Typ des Fahrzeugs sowie einer Beschreibung des auffälligen Verhaltens, können an ulm.pp.poser@polizei.bwl.de, gesandt werden. Natürlich nimmt die Polizei diese Hinweise auch telefonisch (Tel. 0731 188 - 0) oder persönlich entgegen. Zeitlich dringende Ereignisse sind jedoch nicht per E-Mail zu melden.

