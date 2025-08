Polizei Korbach

POL-KB: Korbach - Einbruch in Autoschilderverkaufsstelle, Zeugen gesucht

Korbach (ots)

Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit von gestern Nachmittag (31. Juli) bis heute Morgen um 7 Uhr gewaltsam Zugang zu den Geschäftsräumen einer Firma am Südring, die Autoschilder verkauft. Die Täter entwendeten einen Tresor und konnten den Tatort unerkannt verlassen.

Die Unbekannten drangen wahrscheinlich im Laufe der letzten Nacht in die Geschäftsräume ein. Sie versuchten zunächst mit einem Hebelwerkzeug die Vordertür zu öffnen, was ihnen jedoch misslang. Anschließend hebelten sie das Toilettenfester auf und gelangten so ins Innere des Gebäudes. Hier brachen die Täter gewaltsam einen Tresor aus der Verankerung und verließen mit ihrer Beute durch das Toilettenfenster das Gebäude.

In dem Tresor befand sich Wechselgeld in Höhe eines niedrigen dreistelligen Betrags und einige Zollversicherungen. Die Höhe des Sachschadens ist noch unbekannt.

Die Polizei in Korbach hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter 05631 971 0 zu melden.

Annika Heuschneider

Polizeihauptkommissarin

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell