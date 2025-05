Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-West (ots)

Zwei unbekannte Männer haben versucht, am Donnerstag (29.05.2025) in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Johannesstraße einzubrechen. Die beiden Männer wollten gegen 04.00 Uhr eine Wohnungstür aufzubrechen, scheiterten aber. Ein Bewohner des Mehrfamilienhauses traf die beiden Männer im Treppenhaus an, woraufhin die Tatverdächtigen in Richtung Rosenbergstraße flüchteten. Die Männer waren etwa 170 und 180 Zentimeter groß und hatten beide eine sportliche Figur. Sie waren schwarz bekleidet und trugen dunkle Taschen mit sich. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell