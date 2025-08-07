Polizei Korbach

POL-KB: Helsen - Fahrradunfall, Fahrer schwer verletzt

Korbach (ots)

Gestern (6. August) gegen 11:30 Uhr ereignete sich ein schwerer Alleinunfall eines Fahrradfahrers in der Rauchstraße im Bad Arolser Ortsteil Helsen. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 66-jähriger Fahrradfahrer die abschüssige Professor-Bier-Straße und verlor aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug. An der Einmündung zur Rauchstraße geriet er auf den Gehweg, prallte gegen ein Geländer und stürzte. Obwohl der Mann einen Helm trug, erlitt er schwere Kopfverletzungen und musste mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus transportiert werden. Dort befindet er sich aktuell noch in Behandlung. Sein Zustand ist kritisch. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen und das Fahrrad sichergestellt. Ein technischer Defekt kann nicht ausgeschlossen werden.

Unfallzeugen werden gebeten, sich unter 05691 97990 bei der Polizeistation Bad Arolsen zu melden.

Annika Heuschneider

Polizeihauptkommissarin

