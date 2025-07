Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in Drangstedt

Cuxhaven (ots)

Geestland/Drangstedt. Am 16.07.2025, um 11:15 Uhr, fuhr ein Lkw auf der Landesstraße 120 von Drangstedt in Richtung Bad Bederkesa. Eine entgegenkommende landwirtschaftliche Zugmaschine mit einem Anbaugerät streifte den Spiegel des Lkw und beschädigte diesen. Anschließend entfernte sich der Fahrer der landwirtschaftlichen Zugmaschine von der Unfallörtlichkeit. Zeugen, die Hinweise zu dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Geestland (Telefon 04743 9280) zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell