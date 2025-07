Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Deichbrand-Festival 2025 - Polizeiliches Zwischenfazit am Frühanreisetag

Cuxhaven (ots)

Wurster Nordseeküste/Wanhöden. Am heutigen Mittwoch startete die Frühanreise zum diesjährigen Deichbrand-Festival 2025 in Wanhöden. Bereits in den Morgenstunden pilgerten tausende Besucherinnen und Besucher mit ihren Fahrzeugen zum Festival-Gelände. Wie erwartet kam es rund um Wanhöden und auf der BAB27 zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Es kam am Kreisel "Knill" zu einem Verkehrsunfall, bei welchem eine Person leichte Verletzungen erlitt. Diese mussten aber nicht in einem Krankenhaus behandelt werden.

Während der Anfahrtkontrollen fielen mehrere Verkehrsteilnehmerinnen und -Teilnehmer auf, die nun mit Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren rechnen müssen. Ein Fahrzeugführer war unter Betäubungsmitteleinfluss unterwegs. Ein weiterer war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Bei einem Transporter samt Anhänger wurden falsche Siegel an den Kennzeichen festgestellt, die sich als Totalfälschung herausstellen. Die Fahrzeuge waren demnach nicht zugelassen.

Bis in die frühen Abendstunden befanden sich gut 30.000 Besucherinnen und Besucher auf dem Gelände, also gut 50% der Gesamtbesucheranzahl. Insgesamt lief die Anreise zwar zäh, aber aus polizeilicher Sicht zufriedenstellend. Bisher kam es zu keinen nennenswerten polizeilichen Einsätzen, was sehr erfreulich ist.

