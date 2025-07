POL-CUX: Deichbrand-Festival 2025 - Anreise so gut wie abgeschlossen - Infield geöffnet.

Cuxhaven (ots) - Wurster Nordseeküste/Wanhöden. Am heutigen Mittwoch startete die Frühanreise zum diesjährigen Deichbrand-Festival 2025 in Wanhöden. Bereits in den Morgenstunden pilgerten tausende Besucherinnen und Besucher mit ihren Fahrzeugen zum Festival-Gelände. Wie erwartet kam es rund um Wanhöden und auf der BAB27 zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Es ...

mehr