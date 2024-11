LPI-GTH: Abgeschleppt

Waltershausen (Landkreis Gotha) (ots) - Zu einem Einsatz von Polizei und Feuerwehr kam es am Abend des 02. November in der Straße "Alter Gothaer Weg". Hier geriet eine Gartenhütte in Brand. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Die Gartenhütte wurde nahezu vollständig zerstört. Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch unklar, Personen verletzten sich nicht. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: 03621-781503 E-Mail: ...

