LPI-GTH: Der Kontrolle entzogen

Werra-Suhl-Tal (Wartburgkreis) (ots)

Am Freitagnachmittag waren Polizeibeamte der Polizei Eisenach im Begriff den Fahrzeugführer eines VW einer Kontrolle in Dippach zu unterziehen. Der Fahrer war damit offenbar nicht einverstanden und entzog sich der Kontrolle durch Flucht. Hierbei kollidierte der Mann mit einer Kirchmauer und verursachte einen Schaden von ungefähr 1.000 Euro. Er setzte anschließend seine Flucht über die Landesgrenze nach Hessen fort, wo er sich in Leimbach mit dem VW überschlug. Dabei wurde der Mann verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Fahrzeugführer handelte es sich um einen 33-Jährigen, welcher nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Zudem reagierte ein Drogenvortest positiv auf Amphetamin/Methamphetamin. Eine Blutentnahme wurde angeordnet. Die Ermittlungen ergaben, dass die am VW angebrachten Kennzeichen zu einem anderen Fahrzeug gehörten. Der VW wurde abgeschleppt, gegen den 33-Jährigen ein Verfahren eingeleitet. (jd)

