POL Schwaben Nord: Polizei kontrolliert Autofahrer unter Drogeneinfluss

Augsburg (ots) - Innenstadt - Am Mittwoch (20.11.2024) entwendete eine 37-Jährige mehrere Kleidungsstücke in einem Geschäft in der Wertachstraße. Die 37-Jährige wurde festgenommen. Gegen 15.30 Uhr beobachtete eine Mitarbeiterin die 37-Jährige, wie sie das Geschäft ohne zu bezahlen verließ. Anschließend stoppte sie die Frau und verständigte die Polizei. Bei der Aufnahme vor Ort stellte sich heraus, dass die ...

