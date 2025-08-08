PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Saterland - räuberischer Diebstahl

Am Donnerstag, 07. August 2025 gegen 19:30 Uhr kam es in einem Supermarkt in der Hauptstraße, OT Sedelsberg, zu einem Diebstahl. Ein 28-jähriger Mann aus Friesoythe entwendete aus dem Supermarkt mehrere Getränkedosen und beabsichtigte den Markt zu verlassen. Die späteren Opfer sprachen den Mann an und versuchten ihn am gehen zu hindern. Hierbei kam es zu einer Rangelei, bei welcher zwei Mitarbeiter, ein 26-jähriger Molberger und ein 35-jähriger Barßeler geschlagen wurden. Der 28-Jährige wurde zunächst dem PK Friesoythe zugeführt. Hier kam es zu mehreren Bedrohungen und Beleidigungen zum Nachteil der Einsatzkräfte. Da der 28-jährige Verursacher einen alkoholisierten Eindruck erweckte wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 4,75 Promille. Da der Mann zuvor fahrend mit dem Fahrrad am Markt erschienen war bestand zudem der Verdacht einer Trunkenheitsfahrt. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POKin Julia Göken
Telefon: 04471/1860-204
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

