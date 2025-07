Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Bundespolizei warnt vor Betrüger im Bahnhof Rastatt

Rastatt (ots)

Am gestrigen Tag (24.07.) kam es im Bahnhof Rastatt zu einem Betrugsdelikt. Ein bislang unbekannter Täter gab vor, sich in einer hilflosen Lage zu befinden. Angeblich fehlten ihm die finanziellen Mittel, um von Rastatt nach Berlin zu reisen. Er drängte einen deutschen Staatsangehörigen am Bahnhof Rastatt, Geld von einem Bankautomaten abzuheben, und versicherte ihm, das Geld per Onlinebanking zu überweisen. Nachdem er 500 Euro erhalten hatte, entfernte sich der Täter in Richtung Innenstadt. Bislang hat er den Betrag nicht überwiesen.

Der Geschädigte beschreibt den Tatverdächtigen wie folgt:

Der Mann war zwischen 35 und 40 Jahre alt, trug ein dunkelgrünes Shirt und eine schwarze Wollweste. Er hatte kurze, nach hinten gekämmte Haare und trug ein rot-weißes Abzeichen am Ärmel. Der Mann sprach Englisch.

Die Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Sachverhalt geben können. Diese werden gebeten, sich mit der Bundespolizeiinspektion Offenburg unter der Telefonnummer 0781/9190-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell