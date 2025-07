Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen/Bundespolizei sucht Zeugen

Mahlberg/Orschweier (ots)

Am 16. Juli soll es gegen 07:00 Uhr am Bahnhof in Orschweier zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei 16-jährigen Jugendlichen gekommen sein. Hierbei soll der männliche Beteiligte die ihm bekannte Jugendliche bedroht haben. Die beiden deutschen Staatsangehörigen machen zum Sachverhalt unterschiedliche Angaben. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer sachdienliche Hinweise zu der Auseinandersetzung geben kann, wird gebeten, sich mit der Bundespolizeiinspektion Offenburg unter 0781/9190-0 in Verbindung zu setzen.

