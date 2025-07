Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Haftbefehl wegen sexueller Belästigung vollstreckt

Offenburg (ots)

Am Mittwochabend (23.07.) wurde ein eritreischer Staatsangehöriger in Offenburg von der Bundespolizei kontrolliert. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass der 30-Jährige mit einem Haftbefehl wegen sexueller Belästigung gesucht wurde. Da er angab, die Geldstrafe nicht bezahlen zu können, wurde er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Dort erwartet ihn eine 24-tägige Haftstrafe.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell