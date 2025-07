BPOLI-OG: Grenzkontrolle in Kehl: Missbrauch von Ausweispapieren

Rheinmünster (ots) - Bei der Ausreisekontrolle eines Flugs nach Tanger am 23. Juli am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden wurde ein französischer Staatsangehöriger festgenommen. Der 42-Jährige wurde mit einem Haftbefehl wegen Trunkenheit im Verkehr gesucht. Da er die Geldstrafe nicht bezahlen konnte, wurde er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Dort erwartet ...

mehr