Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Haftbefehl bei versuchter unerlaubter Einreise festgestellt

Kehl (ots)

Am 23.07. wurde ein kosovarischer Staatsangehöriger gegen 04:00 Uhr im Rahmen einer Kontrolle am Grenzübergang Kehl-Europabrücke überprüft. Der 40-Jährige konnte keine gültigen Grenzübertrittspapiere vorweisen. Bei der Überprüfung seiner Personalien wurde zudem ein Haftbefehl wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis festgestellt. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Ihn erwartet eine 50-tägige Haft, anschließend soll er nach Frankreich zurückgewiesen werden. Zudem erwartet ihn eine Anzeige wegen versuchter unerlaubter Einreise.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell