POL-REK: 250716-1: Präsenzeinsatz der Polizei Rhein-Erft-Kreis - Einsatzbilanz Frechen und Pulheim

Pulheim, Frechen (ots) - Tatverdächtiger in Untersuchungshaft Am Freitagabend (11. Juli) hat in Pulheim-Dansweiler und Frechen-Königsdorf ein Mann (24) mehrere Kinder und zwei Erwachsene bedroht. Polizisten haben den Tatverdächtigen im Villeforst festgenommen. Auf der Polizeiwache in Pulheim erstattete ein Vater Anzeige, weil ein unbekannter Mann seinen Sohn (13) und zwei weitere Freunde beim Spielen in Dansweiler ...

