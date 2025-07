POL-REK: 250714-2: Mann bedroht Kinder mit Messer - Festnahme

Kerpen (ots) - Täter entwendeten Baumaschinen In der Nacht zu Donnerstag (10. Juli) haben ein oder mehrere bislang unbekannte Täter in Kerpen-Sindorf einen Baucontainer aufgebrochen und verschiedene Baumaschinen entwendet. Hinweise zu den Tätern oder verdächtigen Feststellungen zur Tatzeit nehmen die Ermittler der zentralen Anzeigenbearbeitung telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an ...

mehr