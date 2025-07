POL-REK: 250711-2: E-Scooterfahrer ohne Versicherungsschutz unterwegs

Frechen (ots) - Zusammenstoß im Einmündungsbereich Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen (10. Juli) ist eine Radfahrerin (47) in Frechen leicht verletzt worden. Rettungskräfte kümmerten sich um die Leichtverletzte und brachten sie in ein Krankenhaus. Nach ersten Ermittlungen sei die Fahrerin (64) eines Fiat gegen 7.20 Uhr auf der Breite Straße in Richtung Frechener Innenstadt unterwegs gewesen. Gleichzeitig ...

