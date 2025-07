Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250711-3: Unbekannte brachen Baucontainer auf

Kerpen (ots)

Täter entwendeten Baumaschinen

In der Nacht zu Donnerstag (10. Juli) haben ein oder mehrere bislang unbekannte Täter in Kerpen-Sindorf einen Baucontainer aufgebrochen und verschiedene Baumaschinen entwendet.

Hinweise zu den Tätern oder verdächtigen Feststellungen zur Tatzeit nehmen die Ermittler der zentralen Anzeigenbearbeitung telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut erst Erkenntnissen haben die Unbekannten das Schloss an einem Bauzaun aufgebrochen und sich auf diese Weise Zugang zum Baugelände an der Hüttenstraße verschafft. Verantwortliche gaben gegenüber den Polizisten an, dass die Baustelle am Mittwochabend gegen 19 Uhr verschlossen wurde. Um 6.30 Uhr ist Mitarbeitern der Diebstahl aufgefallen.

Die Täter brachen die Tür eines Baucontainers auf und entwendeten mehrere Baumaschinen. Zu ihrer Beute soll auch eine Rüttelmaschine gezählt haben.

Alarmierte Polizisten dokumentierten die Spuren am Tatort und fertigten eine Strafanzeige wegen des Verdachtes des besonders schweren Diebstahls. (hw)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell