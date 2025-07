Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250714-1: Zeugensuche nach drei Einbruchsdelikten

Elsdorf (ots)

Täter gelangten in zwei Fällen nicht ins Haus

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet nach zwei versuchten und einem vollendeten Einbrüchen in Elsdorf in der Nacht zu Samstag (12. Juli) nach mehreren Unbekannten. Ersten Ermittlungen zufolge erbeuteten die Täter ein Portemonnaie samt Inhalt.

Die Beamten des Kriminalkommissariats 13 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise zu den Tätern oder zu verdächtigen Feststellungen nehmen die Ermittler telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Nach derzeitigem Sachstand soll der Bewohner eines Hauses am Rotkehlchenweg in Elsdorf-Esch gegen 3.40 Uhr durch laute Geräusche geweckt worden sein. Als er sich bemerkbar machte, sollen mehrere Personen aus dem Haus gelaufen, in ein dunkles Auto gestiegen und in unbekannte Richtung geflüchtet sein. Hinzugerufene Polizisten stellen Hebelmarken an der Tür fest.

Gegen 11 Uhr alarmierte eine weitere Geschädigte, die in derselben Straße wohnt, die Polizei. Sie habe Hebelmarken an ihrer Hauseingangstür entdeckt. Auf Aufzeichnungen einer Videoüberwachung sei zu sehen, wie zwei schwarz Gekleidete gegen 3.30 Uhr versuchten, die Haustür aufzuhebeln.

In Elsdorf-Niederembt bemerkte der Bewohner eines Hauses an der Martinusstraße gegen 3.20 Uhr laute Geräusche an der Haustür. Gegen 9.30 Uhr fielen ihm Hebelspuren an der Tür auf und er alarmierte die Polizei.

In allen Fällen dokumentierten die Beamten spuren und fertigten jeweils eine Strafanzeige. (jus)

